電動車暢銷 比亞迪多賺兩倍

扣除非經常損益後，比亞迪的中期淨利潤更按年增長2.2倍至96.94億元。期內毛利上升約134.36%至約476.73億元；整體毛利率升4.82個百分點至18.33%，而毛利率上升主要是新能源汽車業務增加所致。另外，該企在今年首季度淨利潤為41.3億元，依此推算在第二季的淨利潤達68.24億元，按季料上升65%。

該企的新能源汽車繼續保持全球銷量第一，管理層在業績報告內表示，憑藉品牌不斷提升、持續擴大的規模優勢和強大的產業鏈成本控制能力，有效應對行業競爭加劇及新能源汽車補貼取消帶來的挑戰。展望下半年，內地新能源汽車產業將延續良好的增長勢頭，滲透率亦有望繼續突破。

境外地區銷售成增長引擎 按業務劃分，佔集團總收入比例80.28%的汽車、汽車相關產品及其他產品業務，期內收入2,088.23億元，增長91.11%。該部利潤亦達123.55億元，升2.2倍。另外，上半年雖然全球手機出貨量下跌，但比亞迪的手機部件、組裝及其他產品業務的收入亦達510.9億元，按年增長24.4%，佔集團總收入約19.64%。

按地區分，境外地區的銷售為主要增長引擎，上半年營收升92.94%至644.09億元。惟主要收入來源仍是中國（包括港澳台地區）市場，期內營收1,957.14億元，按年升66.95%。比亞迪股價昨日升0.71%至225.2港元。

管理層表示，會持續加大在新能源汽車產品上的研發投入，布局智能懸架、智能座艙、智能駕駛、核心控制器和傳感器等產品，將為集團業務發展帶來新的增長動能。

比亞迪電子購Jabil業務 另外，比亞迪電子宣布，以約158億元現金收購價，向全球最大電子製造服務及解決方案提供商之一的Jabil Inc.收購移動電子製造業務，即Jabil位於成都及無錫的產品生產製造業務，包括現有客戶的零部件生產製造業務。

比亞迪電子行政總裁王念強表示，本次收購將拓寬智慧手機零部件業務，標誌着新一輪的高速成長周期的開始，亦將確保公司的長期可持續發展，同時為客戶及股東創造價值。該股昨日股價平收，報32.85港元。

比亞迪股份中期業績摘要