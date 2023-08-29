美經濟短期看俏 道指高開306

美國聯儲局主席鮑威爾上周末發表偏向「鷹派」的講話後，市場情緒似乎完全未受拖累。加拿大皇家銀行（RBC）財富管理認為，一些正面因素可能會令美國經濟增長的勢頭在短期內持續，包括通脹順利回落、美國家庭財務狀況良好，以及企業業績仍然穩健等。

RBC認為，雖然現時美國經濟要成功「軟着陸」變得更加容易，但一些不確定因素仍是潛在的風險來源，例如通脹反彈的風險揮之不去，值得密切關注；收緊貨幣政策產生的滯後效應可能會為經濟前景帶來更多變數。市場對於經濟前景的樂觀預期，已通過估值反彈和盈利預期反映在股市上。該行又指，美國經濟可能處於一個商業周期的後期階段，在投資組合中採取適度防守立場，重點關注相對價值才是明智之舉。

專家唱淡未來10年回報 Smead Capital Management創始人、基金經理Bill Smead亦警告稱，當前市場過度樂觀，直言「金融市場的興奮程度，已經達到了一個使互聯網泡沫看起來微不足道的高度」。

他認為當前科技股在標指中所佔的市值比例太高，而且美國家庭資產分配中股票持倉佔比已突破35%，根據以往經驗，這意味着未來10年股市的平均回報率為零。

美股周一早段做好，道指曾升306點，報34,652點；標指升32點，報4,438點；以科技股為主的納指升145點，報13,736點。

印證美股泡沫的其中一個例子，是最近借殼上市的越南電動車公司VinFast，該公司股價上周累升近3.5倍，市值升至1,587億美元，成為全球第三大的汽車公司，僅次於豐田。這家本來名不經傳的初創公司周一於美股早段曾升29.34%。

雷諾擬分拆電動車業務 法國車廠雷諾則表示，計劃明年春季分拆旗下電動車業務Ampere上市。據此前消息，Ampere可能會選定在泛歐交易所上市。

另外，據報3M公司暫時同意支付55億美元，以解決其出售有缺陷的軍用耳塞指控。此事涉及3M於2008年收購的Aearo公司，後者負責研發被指有缺陷的軍用耳塞，導致大量軍人聽力受損。3M股價早段曾升6.77%。