人幣離岸價恐年底創新低

中央出招提振股市雖帶動人民幣兌每美元周一曾收復7.3關口，可是外界對中國經濟復甦的信心不足。有外媒引述455位受訪者預測的中位數指，離岸人民幣兌每美元年底可能貶至7.6，不但意味每百港元升至約97元人民幣，更代表離岸價屆時恐創歷史新低。

在岸價昨日下午4時半官方收報7.294，較上一日官方收市跌56點子，較上一日夜盤收跌75點子。至於離岸價7.3關口得而復失，跌至7.3051。官方開出的人民幣中間價昨報7.1856，較上個交易日升27點子。

外資行估撐匯難扭弱勢 環球主要央行還在加息對抗通脹之際，中國卻放寬貨幣政策，無疑加劇人民幣貶值壓力，且當局推出的一連串救市措施，遲遲未能有效發揮作用，更加劇外資的悲觀情緒。一項調查顯示，只有19%受訪者計劃在未來12個月增加對中國投資，較3月時的25%進一步降低，反觀計劃減持的人達到24%，另有25%表示計劃按兵不動，32%表示沒貨。

中銀證券全球首席經濟學家管濤稱，如果內地經濟恢復不及預期，人民幣匯率可能還會有調整壓力。華僑銀行香港經濟師姜靜亦指，考慮到中美息差持續擴大，須待中國方面基本面好轉，才能真正能改變人民幣走勢，人民幣匯率短期內或保持承壓。法國興業銀行策略師成基龍更表示，人民銀行支持人民幣的行動未能有效扭轉匯率下行趨勢，且將來也不會。

另有交易員表示，市場更關注聯儲局官員的言論，美國可能加息的預測或限制美元調整空間，人民幣面臨的壓力或再度上升。美匯指數上周創近3個月新高後，昨日報104.042，升0.02%。

港一個月拆息連跌10日 另外，港元拆息（HIBOR）周一全線下跌，隔夜拆息按日跌近45點子至1.95214厘，創近3個月新低，連跌6日累計跌近1.3厘。與樓按相關的一個月拆息報3.81595厘，創逾3個半月新低，按日跌逾18點子，連跌10日。