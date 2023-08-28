股市估市：港股料未見今年低位

港股上周顯著反彈，儘管幾家互聯企業的業績都優於市場預期，惟整體港股仍然欠缺利好消息，市場對內地經濟及內房債務問題引發其他經濟環節風險的憂慮，暫時尚未消除。

恒指恐下試16800 恒生指數早前在技術上着實超賣，因此暫時仍宜把港股近日之走勢視為逃生門，預料恒指今年仍會持續再創低位，指數上方阻力為18,600點，而若下方失守前低位17,573點，下一站或為16,800點。基於港股大市目前似反彈居多，投資者的注碼宜押於與大市相關性較低、基本因素良好的股份。

集團目前的街道清潔服務版圖覆蓋全港8區，服務人口約300萬；而作為環保署之服務承辦商，集團為香港處理約5,000個回收點。在環保署批出的4份廚餘收集服務合約當中，集團取得了兩份。而在上半年，集團亦獲得一份為香港逾800個公廁的人流點算服務合約。

碧瑤值博 上望0.8元 碧瑤早前發盈喜，預料截至6月底止6個月，將錄得2,130萬至2,320萬元純利，按年增長兩至三成，主要受惠上半年集團成功從政府、醫管局、機管局及多家私人機構手上獲取多份清潔、回收、綠色科技、園藝及蟲害管理之新合約，令手頭合約顯著增加，帶動整體業務增長。

政府合約的好處是數額大而不會有壞帳及拖數等問題，而承接政府服務，亦變相能為其他客戶提供信心，進一步有利業務。

走勢上，該企股價6月時獲資金追捧，衝上0.72元水平，其後在0.6至0.7元間游走，其形態與4至6月的平台區類似，若可複製，是次應有機會上望阻力位0.8元，股份目前市盈率不足5倍，現價收集仍有可觀值博率。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）