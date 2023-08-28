宏觀剖析：內地加強逆周期調節穩經濟

中國人民銀行早前下調中期借貸便利（MLF）、逆回購及常備借貸便利等政策利率，其中MLF利率下調0.15厘，逆回購及常備借貸便利利率均調低0.1厘。市場預期內地將會實施逆周期調節以支持經濟發展，惟人行日前只調低8月份一年期貸款市場報價利率（LPR）0.1厘，減幅低過預期，且未有下調5年期以上的貸款市場報價利率。

由於個人按揭貸款利率及企業中長期貸款利率均參考5年期以上的貸款市場報價利率，因此市場預期政策或對內房支持力不足。

首要提振市場信心 另外，人民銀行、金融監管總局、中國證監會聯合要求金融支持實體經濟要夠力度、穩節奏、優結構及價格可持續，主要金融機構要加大貸款投放力度，國有大行繼續發揮支柱作用。同時內地要繼續落實好穩健貨幣政策精準有力的要求，用好政策空間、找準發力方向，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強，社會預期持續改善，風險隱患持續化解。

由於今年以來內地的經濟恢復能力相對緩慢，市場信心不足，而預期內地不會推出大規模刺激經濟方案，因此需要內地落實更多扶持政策才可穩定市場情緒。

會議提到，今年首7個月，內地新增貸款16.1萬億元人民幣，按年增加1.67萬億元人民幣，而廣義貨幣供應量、社會融資規模、人民幣貸款餘額均保持較快增長。除此之外，社會融資成本持續下降，首7個月的企業貸款利率按年下跌0.35個百分點至3.94厘。

或藉降準支持信貸 由此可見，內地持續推動資金落入實體經濟，且融資成本下降，而信貸結構亦持續優化，普惠小微貸款、綠色貸款、製造業中長期貸款增速均高於各項貸款增速。

預期未來內地的貨幣政策仍有較大調整空間，或會進一步加大逆周期調節力度，內地將有機會透過下調存款準備金率（降準）或結構性下調利率來支持信貸增加。至於早前推出的政策組合拳將逐步奏效，有助紓緩民企的資金壓力，亦有助促使中小微企業發展。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）