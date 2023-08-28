商品分析：美債息趨升 金價難突圍

上周五市場聚焦美國聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會Jackson Hole經濟政策研討會上的演講，鮑威爾的演講傳達出略為傾向「鷹」派的訊息，他強調存在進一步加息的可能，亦指出利率可能保持於較高水平一段長時期，並重申通脹目標維持2%。他承認通脹有所改善，但同時強調經濟勢頭及堅挺的勞動市場使得通脹風險偏向上升。當演講開始，黃金價格一度上升至每安士1,922.4美元，隨後迅速回落至低見1,903美元，最終收市報1,914.52美元。

經歷了8月上半月的急劇下跌後，上周金價在約1,885美元找到支持，顯示出回穩的迹象，但上周五鮑威爾演講後投資情緒出現遲疑，似乎在觀望美國國債孳息及美元在後市的走勢。上周金價上漲1.4%，但8月份以來的跌幅達2.6%。

黃金ETF持倉減少 8月至今，美匯指數上升2.3%，而美國10年期國債孳息率更攀升28點子至4.24厘，達到接近16年以來的高位，而兩年期國債孳息率亦上升至5.08厘，故令持有黃金的機會成本相對上升，對金價構成壓力。

市場數據顯示，實金支持的黃金交易所買賣基金（ETF）持有量持續減少，自5月下旬以來，黃金ETF投資者的持倉幾乎每天都在減少，總持倉下降128噸，降至3年半來的低點2,800噸。對沖基金亦在過去4個星期內減少65%的淨好倉頭寸，並有大量在1,935美元的現貨價格附近新增淡倉。

雖然如此，上周黃金市場已經呈現出穩定的迹象，如果本周美債息不再上升，黃金穩定期有機會已經來臨，首個阻力位是7月高位1,987美元的下跌幅度38.2%回調位，位於1,925美元。

銅價續受惠需求增 白銀價格在上周強勁反彈，上升6.5%至每安士24.23美元。此外，對工業金屬，尤其是銅價也值得留意，上周反彈1.2%至每磅3.78美元。儘管市場仍然擔憂中國房地產行業的下行風險，但需要注意的是，房地產建設周期中，主要用於房地產建設的是完工，而不是新開工階段，而截至7月，雖然新開工量大減，但完工量按年增加20%。

另外，中國與綠色經濟有關的銅需求，例如太陽能發電等可再生能源相關的需求，在今年首7個月大增130%。新能源汽車行業方面，今年銅需求雖然有所放緩，但按年增幅仍達20%以上，均支持銅價。

（上述僅為市場資訊提供，不構成投資建議）

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝