雅濤閣低市價23%沽
港島未補價第二市場居屋都錄低價成交。黃竹坑雅濤閣三房單位，劈價後僅以535萬元售出，呎價約9,052元，低市價約23%，呎價料屬屋苑2017年後新低。
中原吳敬彰表示，上述單位為2座中層A室，實用面積約591方呎，最初開價675萬元，減價140萬元後以綠表價沽出。他又指，同類型單位另一個放盤，現叫價560萬元，亦低估價約7%。
茘欣苑連使費4年輸百萬
蝕讓潮蔓延，不少居屋業主損手賣樓。香港置業吳志輝指，荔枝角茘欣苑C座中高層14室，實用面積約431方呎，兩房間隔，附裝修，去年5月開價520萬元，曾短暫封盤，第二市場剛售425萬元，呎價約9,861元，逾4年帳蝕45萬元，連其他使費料損失約100萬元。
市區公屋劈價逾百萬元才有承接。富誠地產駱承德指，黃大仙竹園北邨榕園樓高層17室兩房戶，實用面積約485方呎，屬遺產物業，2021年10月叫價348萬元，累減118萬元，獲區內白居二家庭以230萬元購入，呎價約4,742元，低市價約12%。
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