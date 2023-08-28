10大屋苑兩日3成交 周挫四成

加息等利淡消息籠罩下，二手交投持續淡靜，中原表示，過去周末10大屋苑僅錄約3宗買賣，連續17周錄單位數，按周跌約40%，當中7個項目零成交。

海怡6年帳貶112萬 藍籌盤繼續要蝕。該行盧鏡豪透露，鴨脷洲海怡半島9座中層D室套三房戶，實用面積約640方呎，今年初連租約放盤，至本月交吉，新買家未睇樓下入市，成交價956萬元，累減212萬元，呎價約14,938元，原業主持貨約6年，帳面蝕112萬元，或貶值約12%。

鰂魚涌太古城做價再低於「9球」。利嘉閣林俊傑指，單位為興安閣中層C室，實用面積約606方呎，兩房間隔，最初叫價1,080萬元，共減三口價，終以約850萬元易手，呎價約14,026元。資料顯示，單位約6年帳面僅升值約4.9%。

此外，新界屋苑樓價跌勢更為顯著。世紀21奇豐廖振雄稱，西貢清水灣傲瀧15座低層D室，實用面積約1,183方呎，叫價1,680萬元，減至1,500萬元成交，呎價約12,680元，不足5年帳面貶值約30%。

屯門私人屋苑做價跌至300餘萬元。祥益袁思賢指，屯門盈豐園1座高層A室兩房戶，實用面積約390方呎，區內客一筆過以385萬元購入自用，呎價約9,872元，8年多帳面僅升值約30萬元。