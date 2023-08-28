新盤乍旺 月內千刁
已超上月546宗 親海駅累售868伙稱冠
市區新盤低市價推售極速出貨，推高月內一手交投量。據統計，8月至昨日累錄約1,170宗新盤成交，較7月全月約624宗已高出546宗或約88%。長實集團(01113)的油塘親海駅月內車輪轉式賣樓，兩期合共售出868伙，套現逾56億元，交投量佔整個市場逾七成。
親海駅分兩期發展，共提供886伙，開售至今16日內賣出約98%的單位，尚餘18伙待售，並以三房戶及特色戶為主。剛過去周六及周日樓盤分別推售35伙及9伙，連餘貨兩日共沽40伙。長實營業部首席經理郭子威表示，對於樓盤未能全數沽清感失望，反映市場上大部分的購買力或已被耗盡，息口因素仍會困擾香港樓市。
凱柏峰III周末沽75戶
維港滙擬短期內加推
至於其他餘貨盤，信置等4大發展商合作的西南九龍維港滙，今年已售出215伙，套現逾48億元，計劃短期內推出一直保留尚未推售的單位。信置執行董事田兆源透露，樓盤入伙後帶動租務交投，一個月之內已錄約120宗成交，平均呎租近60元。
此外，嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，旗下與其他發展商合作發展的啟德海灣最快季內推出，將會率先推出涉及1,017伙的第1期項目。
海茵莊園8月累套億元
若單計剛過去周末兩日，新盤市場錄得約134宗成交。恒地的鰂魚涌THE HOLBORN期內連沽6伙，套現近3,865萬元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，最新成交售價介乎591.5萬至734.64萬元。
九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園同期亦售出3伙，包括1座33樓B5室開放式戶，實用面積215方呎，以402.8萬元成交，呎價約18,735元。8月累售20伙，套現約一億元。
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