神冠料收入保持雙位數增長

該公司上半年收入按年增長18.22%至收入5.09億元（人民幣‧下同），純利卻按年大減91.06%至121萬元，繼續不派中期股息。周氏指，未來會視乎公司財務狀況及資金需要再釐定派息水平。

期內，毛利率按年急跌10.02個百分點至8.99%。財務總監吳旭陽解釋，受到原材料價格上升、原材料供應量減少、生產線改造後試產成本增加、用電價格增加等因素影響，造成生產量下降和成本上升，強調生產線改造有助提升生產效益，對下半年表現有信心。

趁低價增購腸衣原料 周亞仙補充，膠原蛋白腸衣主要原材料牛內層皮價格已於5月及6月稍稍回落，公司會趁低價增加採購，以鎖定價格，目前未見會「跌至好緊要水平」，基於現價已低於去年水平，將利好對下半年毛利率表現。

該公司積極拓展膠原蛋白食品業務，吳氏透露，有關業務的毛利率較高，其收入佔比約2.5%，期望能貢獻收入愈多愈好，但腸衣業務仍是主要收入來源，佔約95%。