中芯研發員回升 在研項目反減至5個

14納米或以下製程的在研項目具體而言是「FinFET衍生技術平台」，它最後一次出現是2022年的中期報告，當時提到「開發按計劃進行，穩步導入客戶」。消失於在研項目清單的原因可以是已經完成，問題是自此中芯再沒有披露正進行的FinFET相關研究項目。

僅涉28至110納米製程 中芯被美國踢入貿易黑名單前最先進的在研項目乃「第二代FinFET」，2020年年報提到，「已完成第二代FinFET低電壓工藝的開發……目前已經進入風險量產」。2020年中的科創板招股書提到，被視為7納米製程的「N+1是第二代FinFET技術……已進入客戶導入階段。」

6月底，中芯有2,283名研發人員，比兩年前低位回升近28%，但尚在清單的在研項目減少4個，僅餘5個，涉及28至110納米的成熟製程，主要針對特定應用，如汽車智能化、電源管理、工業和「藍牙、Wi-Fi等低功耗（用電）消費類終端」等。剛剔出在研項目的有「4X納米NOR Flash（記憶體）」、55及130納米的車用電子、180納米圖像傳感器項目，因「已完成研發，進入小批量試產」。

中芯強調，廠商追求更小電晶體結構的同時，持續利用已開發製程開展衍生平台建設，以滿足龐大終端需求，以及客戶的差異化需要；電子產品的半導體含量持續增長趨勢不變。

華半導體設備進口飆70% 不過，日本和荷蘭今年都在美國的「慫恿」下收緊對內地出口半導體生產設備的管制。巧合的是，內地6至7月份從荷蘭的半導體生產設備進口金額比起5月多了一倍，同期內地的半導體生產設備進口金額達49.9億美元，按年飆近70%，據悉一部分流向政府撐腰的小型晶片廠。Counterpoint則指，上季全球5大半導體生產設備商對華出口急增30%。