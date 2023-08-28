中石化半年純利挫19% 派息少近一成

成品油銷量增 化工見紅 常有機構預測成品油需求何時見頂，但中石化上半年成品油銷量明顯反彈，單站年均加油量按年上升15.99%。業績公告顯示，期內集團的汽油、柴油及飛機煤油銷量分別按年上升17.5%、13.1%及43.2%，均價跌幅僅單位數，造就營銷及分銷（油站）收入按年增長16.52%至8,393.6億元，經營溢利按年增長0.67%至169.69億元，單計次季按年多賺9.13%。

市場開始揣測中國航空需求復甦會推高油價，但中石化業績亦深受工業活動疲弱拖累，事關其化工業務處於「消費不振」及「新增產能加速釋放」雙重打擊，經營虧損33.58億元，單計次季虧損15.78億元。

另外，一些煉油產品毛利大幅收窄，導致上半年煉油業務之經營溢利按年倒退61.67%至114.1億元。

上游的勘探與開發業務上半年經營溢利按年亦微跌3.39%至254.08億元，單計次季按年少賺20.86%，主要是實現油價按年跌近17%，抵銷天然氣均價的12%增長。

估國際油價中高位震盪 展望下半年，中石化稱，中國經濟有望繼續回升下，境內成品油及天然氣需求保持增長，化工產品需求亦會逐步復甦。綜合考慮地緣政治、全球供需和庫存變化等影響，預計國際油價仍將在中高位震盪。

資本開支方面，中石化下半年預算為1,040億元，計及上半年已花746.67億元，即全年「埋單」會比原先公布多7.76%，達1,786.67億元，主要是化工部門的投資預算增加至約594億元，煉油、勘探及開發之全年預算大約「維持原判」，分別227億元及744億元。