中日企固態電池提速發展 最快後年商業化

早前日本老牌車廠豐田宣布，已經取得固態電池關於耐用性的「技術突破」，正設法量產，目標2027至2028年商業化。業界亦對固態電池技術的進展感到驚奇，中日兩國較勁已經開始！

料2030佔比逾10% 固態電池的意義在於相同體積的電池能有更長續航距離。比利時電池材料生產商優美科（Umicore）的行政總裁米德雷奇（Mathias Miedreich）表示，豐田和中國車用電池龍頭寧德時代之固態電池技術發展，過去6至9個月明顯加速，預計固態電池2025至2027年開始商業化，2030年前能佔全球車用電池市場10%以上份額。美國化工企業雅保（Albemarle）技術總監默費爾德（Glen Merfeld）亦估計，車企未來幾年將發布搭載固態電池的車型。

阿貢國家實驗室（美國國家實驗室）能源儲存科學合作中心的首席科學家孟穎稱，過去很多年，日本的同道都不吝嗇在公開場合討論技術發展，現在卻在學術會議上靜下來，應該是掌握了一些不願公開的技術發展，「原因之一是他們真的擼起衣袖把（固態電池）產品商業化，2020年代後期就會發生類似1991年Sony率先發布鋰電池的事。」

就市場質疑既有鋰電池產業已作出大量投資，業界未必願意採納較新的固態電池技術，米德雷奇反駁道，固態電池可用已有鋰電池的產線生產，更重要的是技術會令電動車結構簡單得多，不需那麼多的電池和熱力管理系統。