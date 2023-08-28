日系車在華銷情恐續淡靜

內地消費力弱 日貨或遭抵制 電動車發展落後 日本已開始將福島核電站核污水排入大海觸發中國強烈反彈，專研日本化妝品板塊的機構對內地民眾今次抵制日貨呼聲的影響意見分歧，富瑞和晨星相對淡定，摩根士丹利則較為擔心，即使補充「消費力減弱是日貨在華表現失色的更根本原因」。不過，比起海產或化妝品，汽車對日本經濟的重要性無疑大得多，分析相信，日系車在華銷情今年下半年會依舊慘淡。

日本股市今年翻生的一大原因是市場欣賞日本企業的業績，問題是相當部分的大公司收入來自中國。資生堂（Shiseido）財務總監橫田貴之在福島核污水排入大海不久前估計，事件的影響相當有限，「屆時應該會有些新聞，可能是宣傳」，資生堂會持續關注網上輿論，靈活地採用溝通及宣傳方法。

中國減排 燃油車銷售縮 不過，日本車廠在華銷情就真的「凍過水」，原因是產品未適應市場變化。萬事得社長毛籠勝弘直言，公司在華銷情乃至盈利都勢將受壓，「中國（電動車）進步之快令人吃驚」，揚言之後會不斷在中國推出電動車。日產社長內田誠表示，中國以外市場尤其是日本本土和北美的銷情顯著恢復，足以抵銷在華銷情倒退，這個勢頭會持續，但直言「中國市場環境丕變，競爭日益激烈，難一朝一夕重振旗鼓。」本田和豐田都說要大刀闊斧改革。

大和中國及香港汽車、交通及工業研究主管劉偉健認為，日系車銷量倒退已經「跌得遲」，近期「滑鐵盧」的原因是內地今年對燃油車改用更嚴格的廢氣排放標準，以及之前促進汽車消費的購置稅優惠提前了消費，推高了基數，又撞正行業去庫存。「撇除出口和電動車兩個環節，燃油車在內地市場的銷情今年已在萎縮」，而日系車偏偏集中在燃油車，難免倒霉。

大和看好比亞迪理想蔚來 中西自動車產業研究所首席分析師中西孝樹表示，現時日本車廠在電動車領域明顯落後，他們又長期把業務重心放在中國和美國，隨時丟失一個。亦有分析指，中國政府曾訂下目標，讓純電及插電混能車佔新車銷售的佔比在2025年之前突破兩成，可是去年已經完成，不排除當局會將這個目標比例大幅提高，現在就關注電價上漲會否威脅電動車對比燃油車的經濟效益。

劉認為，廣州的士所用的埃安未必能為廣汽「加分」，「佢無拆埃安條數出嚟，真係唔知有無錢賺。」其實廣汽尚會將埃安合併入帳，而集團上半年的經營虧損有所擴大。

一名浙江的網約車司機向記者表示，內地電動車市場主要由業務用乘用車催谷，一般私家車車主換電動車意欲其實不大，「暫時電費尚可，可是一旦要維修卻難得多，通常要去4S店，價錢隨他說。」

日系車在華銷量插水