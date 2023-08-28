華首7月工業利潤跌15% 降幅收窄

國家統計局公布，內地今年首7個月規模以上工業企業利潤約3.94萬億元（人民幣‧下同），按年倒退15.5%，但比起今年首6個月收窄1.3個百分點，單計7月份則按年少賺6.7%。

規模以上工業企業指的是一年主營業務收入最少2,000萬元的法人工業企業。國統局指，7月底，這些公司每百元資產實現的營業收入為79元，按年減少6.2元（7.27%），首7個月每百元營業收入中的成本及費用分別為85.22元及8.37元，按年分別升0.62元（0.73%）及0.3元（3.71%）。

同樣在7月底，應收帳款平均回收期為63.6天，按年長6.3天；產成品存貨周轉天數為20.3天，按年長1.1天。

民企上月反回升9% 以企業類型細分，國企及民企首7月利潤總額分別按年下跌20.3%及10.7%，港澳台及外商投資企業按年少賺12.4%。不過，單計上月，國企和外商盈利仍跌，民企卻按年回升9.3%，究竟是否由於「人手優化」就有待觀察。

以行業劃分，首7個月「電力、熱力、燃氣及水生產和供應」（公用事業）按年多賺38%，可是他們賺多了錢意味其他企業更「重皮」，因此在數據佔比最大的製造業，收入按年下跌0.5%，營業成本卻勉強持平，導致利潤按年挫18.4%，紡織、電腦和電子設備、化學纖維屬重災區；汽車製造首7個月按年多賺1%，漲幅卻比首6個月縮窄9.1個百分點。

工業司統計師孫曉提到，裝備製造業今年以來利潤穩定增長，如太陽能設備、鋰電池和家用空調等推動電機行業按年多賺逾三成，同時整體而言，每百元營業收入中的成本上月按年下跌，為今年首見，可助企業擴大盈利空間。下一步要再加緊擴大有效需求，提振市場信心，激發企業活力。