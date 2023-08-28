碧桂園馬國項目列金融特區 難解困

內地放寬房企融資限制 森林城市位於馬來西亞柔佛州依斯干達經濟特區，與新加坡一海峽之隔，本身已具免稅區的資格，免稅品包括酒精飲料和香煙等。項目計劃投資額達一千億美元，分階段興建，原目標客群是那些想享受新加坡生活質素、頻繁往返星馬兩地工作的內地中高收入人士，以及來自印尼、泰國和阿聯酋等地的投資者。可是項目至今因內地限制資金外流、疫情等原因令如意算盤打不響，空置情況更被當地人戲稱為「鬼城」。

碧桂園發聲明，說隨着全球及馬來西亞經濟逐步復甦，中馬關係持續穩定發展，對深耕馬來西亞市場充滿信心。目前集團在當地有5大項目，柔佛州除森林城市，還有「金海灣」和「中央公園」，以及吉隆坡的「繽湖城@KL North」和雪州的碧桂園鑽石城。

不過，投行分析師坦言，馬來西亞今次「開恩」對流動負債逾一萬億元（人民幣‧下同）的碧桂園只是杯水車薪，「畀啲補品一個入咗深切治療部嘅病人，有乜用？」碧桂園早前預告上半年勁蝕最多550億元，而公司則重申「正採取有力有效的措施，努力扭轉當前的困局」。

萬科：行業調整期未完 內地也全力防止房地產企業資金鏈斷裂，以免把疲弱的經濟推向深淵，以及樓盤爛尾影響社會穩定。中國證監會周日容許上市房地產公司進行再融資（如配股）時不受破發（低於招股價）、破淨（市帳率低於一倍）和虧損的限制，方便他們在銀行以外的資本市場集資。