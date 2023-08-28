基金業：無意急推MPF准買地方債

內房續處於寒冬，賣地收入銳減，遂使地方政府財困，還債能力堪憂，社會上甚至開始有人擔心打工仔在強積金（MPF）的血汗錢會被拿去「填氹」。然而，據了解，基金業界並無意急推將內地地方政府債券納入強積金投資範圍。

立法會去年6月通過修例建議，方便強積金投資中央政府、中國人民銀行及內地3家政策性銀行（中國農業發展銀行、國家開發銀行和中國進出口銀行）發行或無條件擔保的債券，每個強積金基金可把最多三成資金投資中央政府、人行及以上政策性銀行同一次發行的債券，並可選擇把所有資金投資於其至少6次不同發行的債券。

華債佔積金總資產0.5% 香港投資基金公會行政總裁黃王慈明當時表示，業界下一步將推動強積金投資內地地方政府及基建債券等。她日前接受本報訪問時表示，擴大強積金投資內地債券的範圍，為的是給打工仔打開更多資產增值的門道，原因包括中國國債的走勢與美國國債的相關程度較低，這也是基金經理探討投資內地債券的初衷，不可因近期的風波而完全否定內地債券的投資價值，「一竹篙打一船人」。

積金局回覆本報查詢時指，6月底，強積金並無投資內地地方政府發行的債券，而中央政府、人行及3家政策性銀行債券的強積金資產有51億元，佔總資產僅0.5%。

黃王慈明強調，業界並沒有時間表強推擴大強積金投資內地債券的範圍；就算他日擴大了，押注與否也是基金經理按其專業判斷所作出的決定，況且現時內地債券在訊息披露等市場基建還有進步空間。

專家料當局延長還款期 法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷認為，賣地收入大減，短期內經濟疲弱，政府未能一時有其他可持續途徑開源，財政壓力仍會大，預期當局化解地方政府債務問題的方法是設法延長還款期限，救燃眉之急，減少違約對經濟與金融市場的衝擊，但不至於要量化寬鬆（QE）印錢，可行辦法還有很多。

不過，他認為，以宏觀經濟累積不少風險和外資投資轉弱等，從資金流角度，人民幣貶值因素多於升值，暫時看離岸價7.35兌每美元（每百港元約兌93元人民幣）是當局底線，觸及或入市干預，美國貨幣政策轉向會對人民幣帶來喘息空間。但就算內地勢將保持銀根寬鬆，推低息口，對國債有支持，外資眼見人民幣匯價偏弱和經濟不明朗，押注內地債券和股票的意欲未必太大。