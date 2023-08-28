恒大負債2.38萬億 半年僅減2% 資不抵債

上半年虧損330億縮半 剔除6,039.8億元「合約負債」（賣樓花的錢，因未交樓而以負債入帳）後，負債反增678.3億元或近4%，達1.78萬億元，其中借款增123.8億元，達6,247.7億元，一年內要還借款微跌不足1%至約5,818億元，一些已用樓盤、土地、投資物業抵押，另加欠供應商和施工方等的1.05萬億元應付帳款。

業績方面，恒大上半年收入為1,281.81億元，按年升43.57%，其中物業銷售收入為1,200.73億元，按年上升50.56%；期內股東應佔虧損330.12億元，按年少蝕50.24%，另披露期內有非經營虧損150.3億元，包括訴訟、土地被收回、股權處置及資產評估減值等其他虧損，以及68.4億元的所得稅開支。

核數師質疑持續經營能力 6月底，恒大的現金總額（包括現金及現金等值物及受限制現金）約為133.81億元，折算相當於其負債總額的0.56%，說「九牛一毛」也不為過。扣除資產後，恒大的淨負債依然達到6,442.03億元，資不抵債幅度按半年擴大7.53%。

負責審閱的核數師上會栢誠會計師事務所亦表明，因未來現金流量的不確定性對其「繼續持續經營的能力產生重大疑慮……有關持續經營基礎的此等重大不確定性，對簡明綜合中期財務報表的潛在累計影響重大，以致我們無法發表結論」。

恒大這份業績公告，除了財務狀況未有改善外，亦見「甩漏」。舉例業績公告中提及境外債務重組的段落，竟然寫「於2028年8月17日，本公司已向美國法院提交文件……」，應為「2023年」，英文版公告所載正確。

展望未來，恒大稱「始終以穩經營、化風險為第一要務，全力以赴保交樓」，指正積極策劃恢復銷售，並成功把握年初出現的「樓市小陽春」實現業績增長。惟同時提到，上半年中國房地產市場明顯降溫，全國商品房銷售面積按年下降5.3%；多家房企出現債務違約，加劇市場波動。

恒大上半年業績摘要