貨幣戰硝煙再起 中美爭雄再過招

近月美元匯價又再相對偏強，一眾非美貨幣捱貶，經濟正處於困局的中國，人民幣的沽壓尤大，匯率波動無疑也加大了化解內部經濟危機的難度。好明顯，中美兩強在貨幣戰上再次過招，始終美元作為世界儲備貨幣，仍具老本錢，且其國際盟友日本全面配合，死守寬鬆貨幣政策避免引發避險資金分流，令美元成為全球單一避險之所，人民幣只有「硬食」貶值壓力，救市的力度亦受到掣肘，本周初內地僅不對稱地調降貸款市場報價利率（LPR），正是顧忌中美息差擴闊令人民幣匯率再添壓。

本來以為下半年美國通脹逐步回落，且當地經濟受加息的影響逐步浮現，加息周期到頂，美元將進入調整期。詎料至今現實情況卻是兩回事，近月美元再度恢復相對強勢，皆因最新的經濟數字未令人失望，意味聯儲局的加息周期或會延續，且中國經濟復甦備受內房債務危機拖累，帶動避險需求回升，美元仍是避險資金的不二之選。

到底美國經濟能否真的挺過激進加息，持續保持增長，其實變數甚多。首先，中國經濟失速的風險外溢，作為中國主要貿易夥伴的美國，不可能絲毫無損。再講，全球經濟愈是不明朗，石油需求不振，中東產油國就不斷延長減產決定來穩定油市。一旦需求回復，石油增產需時，期間油價一般都先動身向上，或為稍後時間美國通脹反彈埋下伏線。

當前美元相對強勢，主要是靠憧憬聯儲局繼續加息，或即使暫停加息，都會將利率保持在高位一段時間。但美國經濟底子不見得能承受持續的高息環境，最近美國銀行警告，美國大量高收益企業債可能面臨風險，皆因過去5年美國企業累積約一萬億美元高收益債券，這些債券主要是由低於投資級別的企業所發行，估計當中有一半面臨潛在的違約風險。

美國經濟能否支持強美元政策，存在疑問。無可否認，美元是世界儲備貨幣，短期內不見得有單一貨幣能挑戰其「一哥」地位，惟不能以此來否定全球「去美元化」的趨勢，皆因美元霸權面對的最大敵人，不是別人，而是美國本身。美國的經濟體制長年缺乏改革，國際競爭力下降，加上在俄烏戰爭上將美元「武器化」，肆意制裁、沒收別國資產，警醒全球對美元風險的關注。就連美國財長都承認，受制裁國家尋求替代貨幣恐危及美元國際地位。

其實，美元穩定能惠及世界金融與貿易，中國也是得益者。可如今美國將美元與霸權綑綁成制裁「武器」，誠非各界所樂見。美國要推動與中國脫鈎，但中國是全球第二大經濟體，亦是全球最大的貿易國，一眾要跟中國做生意的貿易夥伴，得加快嘗試以雙邊本幣進行交易支付結算，以避過美國制裁風險。可見去美元化這道「回力鏢」，並非出於中國，而是由美國自身發出的，也無法估量殺傷力。

這個亂局持續下去，美霸終局誠然變得更加難測。貨幣市場料由全球化轉向雙邊與多邊發展，而貨幣數碼化的趨勢，也將為這場世紀貨幣戰增添變數。