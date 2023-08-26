專家樓評：高回贈提升轉按誘因

政府放寬按揭成數後，供樓人士在轉按方面有更大彈性，有助他們按照自身需要申請轉按。市場上有着不同的轉按需求，包括由現有高息貸款轉至銀行低息按揭，例如早前提及有用家希望轉走已快屆滿低息蜜月期的發展商按揭，又或轉走財務公司高息樓按，另外是轉按兼物業套現、甩按保、甩擔保人、延長還款期等，當中亦連帶一項誘因推動轉按增加，今年銀行先後提高按揭回贈金額，吸引用家因應不同需求轉按兼同步賺取可觀回贈。

今年樓市在首季急彈後回軟至持續牛皮狀態，交投減少影響新按貸款量，反之轉按申請在第二季起逐步上升，銀行對轉按業務亦採積極取態，提供的現金回贈為近年新高，賺回贈造就了一個很大的轉按誘因。

500萬上會 料袋10萬 用家只要仔細計計數，或會發現即使現時新做按息稍高於原有供樓息率，轉按後亦分分鐘賺得更多着數。以500萬元尚餘按揭額平手轉按為例，若轉按後按息由現時之3.375厘升至3.625厘（由H按封頂息P-2.5厘轉為P-2.25厘；P現為5.875厘），利息雖上升0.25厘，每年利息多出約12,500元，但轉按後銀行提供現金回贈高達2.8%或以上，即約14萬元，扣除轉按律師費（約8,000元計）及兩年罰息期即綑綁期內多出的利息約25,000元後，仍有高達107,000元回贈金額。

當然，按揭供樓期可長達30年，而並非罰息期之兩年，但善於靈活運用按揭計劃的用家會選擇先透過轉按賺得可觀回贈，兩年罰息綑綁期後再轉按又或作其他安排。由於息率已近見頂，未來按息向下的機會大於向上，罰息期過後可留意屆時市場按揭優惠是否轉按好時機，很多時當銀行樓按取態積極，就有銀行願意提供更佳的轉按息率及優惠。

不過，仍要提醒用家，始終沒人可掌握未來按息水平及優惠，故此用家仍應就未來存在不確定性作衡量。

近年物業估值或有所下跌，下期續談放寬按揭成數令用家仍可做足轉按或轉按套現的貸款金額。

中原按揭董事總經理 王美鳳