板塊分析：電池儲能業受惠需求爆發
近年來，全球數碼經濟發展蓬勃，應用場景廣泛，涵蓋人工智能（AI）、物聯網、雲端商業、大數據等領域，都對電源及電池的需求大增。中國工業和信息化部的《「十四五」訊息通訊行業發展規劃》明確要加快建設數字基建及網絡強國，大大驅動中國數據中心發展，推高對儲能電池的需求。而且，高質素及穩定的電源亦是十分重要，踏入下半年為電池行業的傳統旺季，可留意相關板塊。
理士國際值得留意
從環保的角度出發，隨着世界各地的電力設施開始轉向太陽能和風能等氣候友好型能源，對大規模電池儲能的需求也愈來愈大。這些電池要在有太陽和有風的時候儲備能量，然後再用它們替代煤炭或天然氣生產的電力，故料市場未來對儲能電池的需求將穩步提升。
理士國際(00842)是電訊和數據中心行業的全球電源解決方案供應商，為世界各地客戶提供可廣泛應用於汽車的電源系統。截至今年6月30日止6個月中期業績，營業額為60.03億元（人民幣‧下同），按年減少2.7%。期內，電源解決方案業務收入按年上升1.9%至50.07億元，續成主要收入來源。由於收入組合向高毛利產品轉移，毛利率由11.1%升至13.6%。理士中期盈利按年增加161.3%至2.09億元。
期末，集團手持現金達11.39億元，較去年底少9,100萬元，資產負債比率為25.9%，較去年底上升0.1個百分點，仍屬健康水平。展望未來，隨着經濟大環境對電池的需求持續上升，該企業務前景樂觀。
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