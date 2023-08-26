宏觀剖析：「3D」主題策略具長遠投資價值

隨着主題投資愈來愈受歡迎，本文將探討「3D重置」正在重塑金融市場的情況下，投資者可如何將主題投資融入到策略性資產配置當中。

人口脫碳去全球化受關注 晨星（Morningstar）的數據顯示，過去10年主題投資在環球股票基金資產所佔的比重增加3倍，目前達到2.9%。長遠的低息環境已經一去不返，目前通脹持續居高不下，以及為打擊通脹而實施的加息挑戰。

目前，認為和原有的人口結構（Demographics）、科技創新及脫碳（Decarbonisation）相關的投資主題將繼續受投資市場關注。此外，在新冠疫情過後，另一個為「D」字母開頭的主題，即去全球化（Deglobalisation），將加入主題投資目錄。

人口老化對經濟帶來挑戰，隨着勞動人口減少，經濟增長動力減弱，並影響企業利潤。為保利潤增長，企業須透過投資於技術以提高生產力。同時，老年人口比例增，市場需要更多醫療服務供應商及醫療產品提供服務。

潔淨能源電動車快速增長 愈來愈多公司承諾減少碳排放，使脫碳進程加速。近年，潔淨能源及電動車等行業的投資快速增長，這將使石油的需求長期受壓。今年太陽能及電動車等可再生能源行業正推動潔淨能源投資的增長。

去全球化使全球地區之間的資產配置比以往更為重要，針對疫情期間的供應鏈中斷問題，許多企業正計劃分散生產，並將生產搬回其所在地（生產回流）或遷移至距離當地較接近的地方（近岸外包），以防止地緣政治風險再次嚴重衝擊供應鏈。

現階段釐定了幾個具備長遠投資價值的準則，包括結構性、持續性、估值具備上升潛力及投資範圍避免過於狹窄或廣闊。而「3D」主題完全符合結構性和持續性的特點，以下將對這些主題進行分析，以發掘更多投資機會。

老化問題造就醫療保健業 人口結構：大量「嬰兒潮」（1946至1964年出生）這一代的人口步入退休年齡、千禧世代（1980至1994年出生）不再擔任初級職位，X世代（1965至1979年出生）及Z世代（1995至2010年出生）的人口亦相對較少，這導致人才短缺問題，同時反映醫療保健業在市場上具重要地位。該行業包括醫療保健服務供應商、醫療技術及營運長者住屋設施的企業。

脫碳：近年，實現零碳排放一直是投資者關注的熱門議題，許多資產管理公司因而先後推出投資於潔淨能源、能源儲存及可持續基礎建設等行業的新基金。

去全球化：愈來愈多企業在公布業績時提及「生產回流」或「近岸外包」的舉措。然而，這是個長遠趨勢，需要數年時間發展。這亦視乎每間資產管理公司的觀點而定，預計不同地區或行業將受惠於去全球化。如透過各地主要依靠國內收入的行業將受惠於這主題，與依賴環球供應鏈及貿易流的企業相比，以當地國內業務為主的公司或受較小的負面影響。

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