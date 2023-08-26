灣仔舖半世紀升值154倍

受中港通關刺激，持貨半世紀舖位業主亦出貨。灣仔一個地舖以約2,300萬元登記沽出，物業約51年升值約154倍。

深水埗海壇街151至159號普陞閣地下1號舖，面積約1,200方呎，亦以約1,748萬元易手。物業2016年成交價約1,338萬元，約7年升值約410萬元或約30.6%。