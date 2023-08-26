灣仔舖半世紀升值154倍
受中港通關刺激，持貨半世紀舖位業主亦出貨。灣仔一個地舖以約2,300萬元登記沽出，物業約51年升值約154倍。
上述舖位坐落於皇后大道東267號地下，建築面積約750方呎，鄰近太古地產(01972)去年6月購入的住宅地皮，最新成交呎價約30,667元。該商舖現由輪胎店租用，原業主於1972年以約14.84萬元購入，現時轉手大幅升值逾2,285萬元。
深水埗海壇街151至159號普陞閣地下1號舖，面積約1,200方呎，亦以約1,748萬元易手。物業2016年成交價約1,338萬元，約7年升值約410萬元或約30.6%。
觀塘工商物業全層嗌6900萬
另外，利嘉閣（工商舖）潘榮德表示，代理出售觀塘海濱道143號航天科技中心低層全層工商物業，單位面積約10,589方呎，享全海景，現連租約出售，意向價6,900萬元，呎價約6,516元。物業市值租金每月約20.5萬元，租金回報率約3.6厘。據了解，該物業業主為資深投資者羅守輝或有關人士。
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