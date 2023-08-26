未補價成交：愉翠苑492萬沽 劈15%

未補價第二市場居屋業主加入劈價行列，紛紛擴大減幅務求在淡市沽貨。沙田指標屋苑愉翠苑有兩房單位，累減87.2萬元後，終以492.8萬元成交，減幅約15%。

萬方地產葉搏麟表示，上述單位為O座中低層2室，實用面積約519方呎，最初叫價580萬元，放盤4個月，連減3口價後售出，呎價約9,495元。原業主於2007年底以133萬元購入，不足16年帳面賺359.8萬元，物業升值約2.7倍。

富寶350萬易手 低市價5% 馬鞍山居屋三房單位樓價「3字頭」有交易。市場消息透露，富寶花園7座一個低層單位，實用面積約592方呎，第二市場叫價368萬元放售，原業主因有換樓需要，減價至350萬元沽出，呎價約5,912元，低市價約5%。

此外，房協旗下沙田綠怡雅苑亦錄成交。富堡城物業廖志財指，屋苑1座高層C室，實用面積約420方呎，一房間隔，剛以490萬元未補價沽出，呎價約11,667元，屬同類型單位理想成交價。