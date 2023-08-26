新盤253伙周末搶客 凱柏峰III收2300票
樓市注意力繼續落入一手住宅，周末兩日市場合共有253個單位發售。當中佔逾半數來自將軍澳日出康城全新盤凱柏峰III，項目昨截止認購登記，並收到逾2,300張入票，超額逾15.6倍。
資料顯示，整批單位以定價計算，市值逾12億元。以200天人才付款計劃，扣除14%折扣優惠及4.5%利息補貼後計算，是次出售單位，折實售價由逾576.71萬至逾1,228.33萬元，呎價約15,168至17,653元，平均呎價約16,308元。
至於由信置等4大發展商合作的西南九龍維港滙II交投持續，昨售出6座18樓C室，單位實用面積790方呎，三房間隔，成交價1,903萬元，呎價約24,089元。
親海駅II傳超額認購
而長實集團(01113)的油塘親海駅II於今日發售項目最後35個單位，項目於昨日截票，市場指錄得超額認購。資料顯示，銷售單位中有32伙為特色戶，當中包括28伙複式兩房戶，折實售價798萬元起，買家可享車位優先認購權。另有4伙為分層連天台戶型，折實入場價453.1萬元起。
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