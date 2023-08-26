新盤253伙周末搶客 凱柏峰III收2300票

資料顯示，整批單位以定價計算，市值逾12億元。以200天人才付款計劃，扣除14%折扣優惠及4.5%利息補貼後計算，是次出售單位，折實售價由逾576.71萬至逾1,228.33萬元，呎價約15,168至17,653元，平均呎價約16,308元。