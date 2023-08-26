二手樓價逾半年低

Milano貶31% LP6一房樓王蝕174萬 本港二手樓價跌勢持續，地產代理行一份反映主要屋苑價格走勢的樓價指數，連跌兩周共約1.63%，最新報162.73點，創逾半年新低。住宅蝕讓幅度擴大，將軍澳日出康城LP6及元朗PARK YOHO Milano細單位，分別錄得大幅貶值約26%及約31%的損手個案。

中原城市領先指數按周再跌約0.09%，今年升幅收窄至約3.8%。而大型屋苑、中小型單位及大型單位樓價指數，按周亦分別下挫約0.06%、約0.07%及約0.2%。

4區樓價指數兩跌兩升，港島及九龍齊跌3周，其中，港島區按周下跌約0.55%至165.05點，九龍區亦按周下跌約0.07%至154.3點，創出29周新低，重返今年1月水平。相反，新界東及新界西兩區升約0.57%及約0.01%。

海翠傳400萬售 返2015 近日新盤低價推售，加速二手樓價跌勢。LP6本月已錄至少5宗蝕讓，當年高位購入的特色單位終淪為「蟹貨」。市場消息透露，該盤一個連天台一房單位，實用面積約307方呎，4月叫價680萬元，最近降價至550萬元，終以505萬元沽出，呎價約16,450元。

據了解，原業主於2019年一手購入上址，當時成交價約679萬元，呎價逾2.2萬元，曾屬日出康城一房戶高位，現帳面蝕約174萬元。

PARK YOHO Milano本月錄至少兩宗買賣，全部低於購入價出貨。消息稱，屋苑32B座高層E室，實用面積約254方呎，開放式間隔，叫價350萬元，終售315萬元，呎價約12,402元。原業主持貨約5年，帳面損失近140萬元離場。

屯門二手私樓連錄低價成交。世紀21天生置業凌嘉豪指出，區內上源6B座低層A室兩房戶，議價後以533萬元易手，減幅近11%，呎價約10,290元，近5年帳面蝕16.4萬元。另消息稱，同區海翠花園4座極低層單位，實用面積約521方呎，市場傳出僅以400萬元售出，成交呎價約7,678元，重返2015年水平。

萬景峯兩年賣低一成 此外，大單位有更大減幅。美聯石家誠指，荃灣萬景峯3座頂層複式連天台戶，實用面積約2,257方呎，以6,000萬元放售，高於銀行估價的約5,300萬元，區內家庭客議價後以4,800萬元購入，呎價約21,267元。同屋苑複式戶對上於2021年錄得成交，當年呎價逾2.37萬元，現跌價約10%。

二手樓價持續低迷 二手業主出貨實錄