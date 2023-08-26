簡訊一覽
●《香港01》母公司南海控股(00680)公布，延期刊發2023年上半年的中期業績和寄發2023年上半年的中期報告，原因是尚未刊發2021年經審核年度業績、2022年未經審核中期業績和2022年經審核年度業績。股份繼續停牌，直至達成復牌指引。
●太興集團(06811)公布，截至6月底止上半年純利為4,532.6萬元，按年虧轉盈，每股盈利4.51仙，中期息每股派3.4仙，多於去年同期的2.5仙。
●卡撒天嬌(02223)上半年虧損863.8萬元，按年盈轉虧，每股虧損3.35仙，不派中期息。
●由金管局前總裁陳德霖出任主席的特殊目的收購公司（SPAC）匯德收購(07841)，公布截至6月底止上半年虧損為8,115.28萬元，比去年同期蝕199.03萬元虧損擴大接近40倍，每股虧損3.24元，不派息。
●創維集團(00751)上半年純利3.02億元（人民幣‧下同），按年跌10.91%，每股盈利11.95仙，中期息每股維持派3港仙。
●中芯國際(00981)公布，截至6月底止上半年股東應佔溢利為6.33億美元，按年跌34.07%，每股盈利0.08美元，不派中期股息。
●珠江鋼管(01938)公布，截至6月底止上半年純利約1.58億元（人民幣‧下同），按年升3.09%，每股盈利0.16元，不派中期息。
●中國生物製藥(01177)上半年收入按年增長0.55%至152.77億元（人民幣‧下同），純利按年下跌34.47%至12.58億元，但經調整純利按年增長1.2%至14.8億元，創新藥收入佔比提高至25.3%。
●優然牧業(09858)上半年虧損9.92億元（人民幣‧下同），按年盈轉虧，每股虧損0.26元，不派中期息。
●會計及財務匯報局昨公布，行政總裁馬力將於今年10月11日完成3年任期後卸任，政府公布已展開全球招聘，物色繼任人選。
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