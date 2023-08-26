第一太平派中期息每股10.5仙

上半年營業額按年增加6.68%至54.11億美元，集團指受惠電力需求及平均售價上升，令發電廠PLP收入增長；食品廠Indofood的品牌消費品及Bogasar銷售增長，帶動相關收入，以及收費道路和水務業務帶動MPIC收入上升。

營多母企溢利貢獻最多 第一太平業務眾多，其中印尼撈麵「營多」品牌母企Indofood上半年對集團溢利貢獻上升10.28%至約1.37億美元，主要反映核心溢利上升，旗下負責「營多」生產的品牌消費品集團，期內銷售額上升6%至23億美元，主要受印尼及海外市場的產品平均售上升帶動。

Indofood首6個月的毛利率維持在30.9%，主要因為品牌消費品集團產品的平均售價上升，煮食油及包裝等原材料成本下降，但被農業業務集團產品的平均售價下降所抵銷。該分部為第一太平最大營運溢利來源，佔比近四成。

展望未來，集團指，軟商品價格尤其是小麥及棕櫚原油波動，厄爾尼諾現象到臨，以及消費者的購買力將影響Indofood的財務表現，但亦受惠於印尼及海外市場的中產階級日益擴張，其消費力不斷提高，將繼續是Indofood產品需求增長的主要動力，又指會繼續密切注視環球形勢的變化。