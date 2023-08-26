都市麗人純利飆1.5倍 仍捱沽

業績公告顯示，集團上半年毛利率維持40%以上，最新為47.35%，按年升0.74個百分點，主因不斷改進供應鏈管理、產品營運及產品規劃能力，提高產品售罄率並減少銷售折扣所致。

不過，期內收入按年倒退15.49%至13.67億元，來自自營或聯營店舖銷售的收入按年增長14.96%至6.22億元；向加盟商銷售收入則跌5.56%至4.47億元。集團提及，上半年共有逾800家店簽訂特許經營合約，創歷年新高。電子商務方面，都市麗人指，相關業務上半年在調整階段，故收入按年下跌24.98%至2.49億元。

至於上半年銷售及營銷費用減少13.46%至5.57億元，主要是由於加盟店內寄售安排終止，導致相關的佣金支出減少。

集團指，6月全域消費者平台已上線，該平台的上線應用將大幅提升都市麗人逾6,200萬名會員的精準營銷能力，純棉居物購物中心業務發展亦取得不俗業績，初步打造出可以複製的盈利模式。

料下半年毛利率再升 主席兼行政總裁鄭耀南表示，將繼續減少銷售折扣，因此下半年毛利率會進一步提升。首席財務官蔡瑋軒指，現時存貨已回到2018年正常水平，即有半年貨賣，下半年會再淨增200多間門店，目標全年淨增400間。