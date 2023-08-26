金管敲定新金融科技推廣計劃

香港金融管理局周五公布新「金融科技推廣計劃」，着力推動金融服務業在財富科技、保險科技、綠色科技、人工智能（AI）以及分布式分類帳技術（DLT）的應用，工作不再限於提升對金融科技的認知，而是採取積極措施，協助金融機構落實金融科技應用。

冀有系統處理業界痛點 金管局副總裁阮國恒表示，希望可以有系統地處理業界正面對的痛點，冀未來兩至3年圍繞上述範疇取得更多進展，讓金融體系能夠配合未來市場發展。

早前金管局招外聘顧問向金融機構、金融科技方案提供商等進行討論及諮詢，了解有關持份者面對的挑戰，阮指，選取上述幾個範疇時乃參照了這份研究結果，目的是希望銀行擁抱科技，沒有定下目標要求所有銀行都會應用有關科技，畢竟這也要視乎銀行自身情況。這份計劃不僅面向銀行，還涵蓋了保險、財富管理及資本市場活動等領域。

阮又說，香港經過幾年疫情，客戶使用數碼金融服務的意欲增強，接受能力亦有所提高，相信市場存在需求。當局指，DLT未來發展潛力巨大，包括在代幣化資產、去中心化金融活動及第3代互聯網等，金管局除了正研究為數碼港元或穩定幣建立監管框架，亦正在研究存款代幣化，但推動存款代幣化沒有時間表，不會強制要求所有銀行跟隨。

推一系列活動加強聯繫 金管局預告將於未來12個月推出一系列活動與措施，如設立「金融科技資訊平台」，包括金融科技服務商與金融機構的跨界別名錄，讓金融科技生態圈中各持份者能更便捷聯繫，加強相關資源的運用；定期舉辦金融科技展示活動及會議；舉辦特定金融科技領域的互動研討會及培訓課程等。金管局稱，在制訂推廣計劃時，一直與證監會、保監局，以及不同金融界別的主要持份者緊密合作。