零跑半年蝕22億 做好降價準備
內地電動車「價格戰」持續，零跑汽車(09863)今年上半年虧損按年收窄至22.76億元（人民幣‧下同），去年同期蝕24.44億元，每股虧損1.99元，不派中期股息。管理層坦言，近兩個月明顯感受到市場的價格波動，公司已做好相應準備，有進一步降價的空間。
期內收益58.13億元，按年增14.39%，而汽車總交付量為4.45萬輛，按年減14.4%。毛利率為負5.9%，按半年提升2.2個百分點，按年大幅改善20.1個百分點。管理層指，在未來兩個季度，將繼續改善毛利率，目標今年底能轉正，惟短期仍以搶佔市佔率為主，每款車型的毛利率水平會較低。不過，有信心隨着規模增加，將有助攤薄成本。
截至今年6月20日，該公司累計交付20萬輛新能源汽車。管理層預告，隨着C11增程上市並交付，開啟「純電+增程」布局，未來新車型會同時推出純電和增程版本，而今年下半年將推出C01增程車型，明年及後年各有兩款新車推出，明年的新車將配備海外版本，主要在歐洲、東南亞和中東銷售，正準備歐盟認證，預期明年中下旬海外銷售的規模效應可體現出來。
恒汽累計虧損逾千億
市場更關注恒大汽車(00708)的虧損情況，上半年產生虧損超過68億元，比去年同期虧損133.61億元雖然收窄約一半，但集團在業績報告提及，截至6月底止，集團累計虧損達到1,057.71億元及流動淨負債366.05億元，現金及現金等價值及受限制現金僅為1.17億元，表明集團將需要確保未來取得大量資金以撥付各合約及其他安排項下的有關財務責任。
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