零跑半年蝕22億 做好降價準備

期內收益58.13億元，按年增14.39%，而汽車總交付量為4.45萬輛，按年減14.4%。毛利率為負5.9%，按半年提升2.2個百分點，按年大幅改善20.1個百分點。管理層指，在未來兩個季度，將繼續改善毛利率，目標今年底能轉正，惟短期仍以搶佔市佔率為主，每款車型的毛利率水平會較低。不過，有信心隨着規模增加，將有助攤薄成本。

截至今年6月20日，該公司累計交付20萬輛新能源汽車。管理層預告，隨着C11增程上市並交付，開啟「純電+增程」布局，未來新車型會同時推出純電和增程版本，而今年下半年將推出C01增程車型，明年及後年各有兩款新車推出，明年的新車將配備海外版本，主要在歐洲、東南亞和中東銷售，正準備歐盟認證，預期明年中下旬海外銷售的規模效應可體現出來。