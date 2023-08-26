外資狂吸Yen難大跌

博央行隨時干預 韓居民日圓存款新高 對日本全國物價變化有指標作用的東京消費物價指數（CPI），於8月份按年增長2.9%，略低於市場預期的3%；撇除生鮮食品後的升幅則為2.8%，同樣低過預期。雖然低過預期的通脹在理論上有條件讓日本央行延後收緊貨幣政策，惟分析普遍認為，日本央行及政府不欲日圓過度貶值，故可能會在關鍵時刻出手干預。而在海外資金不斷增持日圓的情況下，日圓似乎也處於易升難跌的格局。

日圓的貶值吸引了不少外國投資者或計劃到日本旅遊的消費者關注。根據南韓央行公布的數據，當地居民7月在銀行的日圓計價存款達83.1億美元，創下歷史新高，亦較6月增加8.3億美元，連升3個月。海外投資者之所以不斷增持日圓，似乎是認定日本政府會在日圓兌每美元150的關口托市，這種觀點甚至形成一種強烈的市場共識。

SMBC日興證券利率策略師小路薰直言︰「日圓是日本央行容忍債券孳息率上升的一個決定因素。」如果日圓貶值大幅加深，日本央行很有可能在相對短期內再次調整政策。

此前日本央行放寬了孳息率曲線控制（YCC），變相容許日本國債債價進一步下跌，推高市場利率，減少日圓與其他主要貨幣的息差，從而提振匯價。

日本央行調整YCC的理由是為了讓債券市場正常運行，因為強行壓低孳息率的做法導致日本國債成交疏落。不過，日本央行行長植田和男後來提到，日圓匯率的波動也是考慮因素之一。而隨着近期日本債市交投逐漸回暖，匯率就似乎是影響貨幣政策的最大因素。換言之，央行或政府有很大機會在日圓過分貶值時出手干預。

話雖如此，在息差的推動下，日圓兌每美元昨日曾跌至146.259，相當於每百日圓兌5.34港元。

日股高位累挫半成 投資者亦充分意識到日本可能會托匯，市場預期已發生明顯轉變，甚至開始提前反映「收緊貨幣政策」的影響。野村證券首席策略師松沢中表示，現時日圓貶值對於日本股市的提振作用已經不再。他表示，日圓走弱一度幫助今年日股跑贏全球股市，但現時日圓再貶值只會提振央行加息預期，為市場帶來壓力。

日經平均指數周五跌逾2%，收報31,624點，距離8月1日盤中高位已累挫1,852點或5.53%。考慮到此段期間日圓匯價也持續低迷，情況也確實如松沢中所言，未能夠提振股市的表現。

央行未有加息壓力 另外，日圓作為主要貨幣之一，其匯率也大程度上受到日本與美國的息差影響。而隨着美國通脹回落進展理想，美國聯儲局可能會在明年減息，當日美息差收窄亦會提振日圓匯價。假如市場提前對美國減息情景作出反應，亦可能會導致日圓上漲。

當然，假如日本通脹同樣出現快速回落的勢頭，屆時日本央行亦有足夠空間維持超低息政策，這就要視乎由薪酬引發的日本通脹到底是否「根深柢固」，目前距離日本央行真正需要加息，仍有一段很長的距離。市場普遍預期，該行會繼續以YCC作為調整貨幣政策取向的第一手段。

每百日圓兌港元走勢