新奧冧16%歷來最傷 大和狠劈目標價

一些長期看好新奧的投行心灰，如大和將目標價劈14.28%至78元，評級貶至「持有」，直言未來兩年利潤是「低增長模式」，就算7、8月份天然氣零售銷量按年不再跌，下半年應好過上半年，而且今年全年派息應該不跌，問題是明年仍會被液化天然氣（LNG）貿易交易盈利下跌所拖累。該行分析師葉捷賢評論，內地房地產復甦步伐有重要影響。

主席放風考慮增持 另一投行花旗亦將新奧評級貶至「中性」，目標價降至83元。其實新奧很多業績指標的指引都無下調，並將單位售氣毛利指引微升2%至51分人民幣，總裁助理王煒禕表示，下半年會繼續推動順價，把額外購氣成本轉嫁用家，其影響會逐漸浮現，並相信國家刺激消費的政策將推動工業活動回暖。

面對股價暴瀉，主席王玉鎖，以及同由王控制的新奧控股股東新奧天然氣正考慮在市場上增持新奧，或在近期進行，但買入價、股數、時間尚未拍板，而由於他們在新奧有三成多股權，12個月買夠2%就要提全面要約，他們強調不會因為增持而要提全購。

潤燃上半年收入按年增長0.55%，主要是銷售燃氣方面的增長被接駁方面的倒退對沖掉。中裕上半年收入增量八成由智慧能源業務的增長所貢獻。