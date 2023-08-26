有線寬頻半年續蝕1.96億

該企在今年5月31日，即終止全部118個收費台的接收信號，並於翌日正式向政府交還收費電視牌照。

月初向鄭家純借8000萬 上半年，有線收入錄2.63億元，按年幾近沒有增長，但持續經營業務服務成本，包括節目製作成本、網絡費用及銷售成本，上升約12.22%至3.03億元。其中，在節目製作方面維持審慎態度，相關成本減少約3%。銷售成本增加約20%。

財務方面，持續經營業務融資費用增加約44%至約3,600萬元，其中約2,000萬元為於2019年6月發行的非上市長期可換股債券，以及於2021年3月發行的非上市長期可換股債券的利息支出總額。

另外，有線電視本月2日向集團主席鄭家純的全資公司訂立貸款協議，取得本金8,000萬元的無抵押貸款，按定年利率5厘計息，為期3年。