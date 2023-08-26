金管經貼現窗放水逾39億

本港銀行同業拆息（HIBOR）昨全線回落，隔夜息跌至逾兩個半月新低，報2.3992厘。不過，金管局數據顯示，本港銀行周四透過貼現窗借取39.5億元，創2021年1月初以來最高，銀行體系總結餘昨日回落至約448億元。

隔夜息回落，有銀行卻選擇高達5.75厘的貼現窗，市傳與滙豐銀行的支付交易系統出現故障有關，令多間向滙豐拆入資金的銀行，在日終結算時仍未能平盤，最終要以高於市場拆息水平向金管局貼現窗求助借錢。

港元一個月拆息3個月低 昨與樓按相關的一個月拆息跌穿4厘，見3.9997厘水平，連跌9日，為5月9日後、逾3個月新低；3個月、6個月及12個月拆息亦分別跌至4.6075厘、4.97054厘及5.23679厘。

臻享顧問董事總經理王良享指，港元拆息回落，主要由於早前港元匯價迅速走強，導致部分借入港元進行的套息交易需要平倉離場；拆息亦會隨貸款需求減低從而回落。不過，隨着港美息差再次拉闊，預期套息交易將會重臨，並重新推高拆息。

港元匯價昨曾跌至逾兩個半月低位，低見7.8452兌一美元。

另外，花旗集團香港及澳門區行政總裁辛葆璉出席傳媒活動時表示，通關後香港花旗集團整體業務增長理想，上半年總收入按年增11%。當中機構客戶業務部、財資及貿易金融部及證券服務部的收入分別增長27%、35%及85%。

她指，上半年私人銀行的新客戶按年增長93%，零售銀行業務新客亦增50%。零售業務環境改善，信用卡上半年銷售按年升21%；保險及投資方面亦維持增長，年度化新保費增1.7倍。

年初至今，該行在港完成11筆綠色融資，助客戶籌集約100億美元。她稱，花旗香港未來將聚焦拓展大灣區相關業務，同時捕捉中港金融市場融合的機遇，並持續投資綠色金融。