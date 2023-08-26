鮑威爾重申續加息遏通脹 道指反覆

美國聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole全球央行年會上「放鷹」，重申強調要讓通脹回落至2%的目標。他又表示，經過此前一年大幅收緊貨幣政策，通脹已經從高位回落，但「仍然過高」。他說︰「我們準備在適當的情況下進一步加息，並打算將政策保持在限制性水平，直到我們確信通脹持續下降以實現目標。」

在鮑威爾講話之前，波士頓聯儲銀行行長科林斯對外「放鷹」，聲稱「我們可能需要額外的加息」，惟認同利率可能接近見頂水平。她更表示，聯儲局極有可能在相當長的時間內維持高利率；又指經濟的放緩程度未足以使通脹走入持續下滑的軌道。

基金傳研WeWork申破產 美股周五早段向好，道指曾升252點，報34,352點；標指曾升40點，報4,416點；納指升169點，報13,633點。美國10年期國債孳息率微升，曾高見4.261厘，惟於鮑威爾講話後轉跌。

企業消息方面，陷入財務困境的共享辦公室公司WeWork據報遭受來自投資者的壓力，有多家基金投資者正在研究WeWork申請破產的可能。消息人士透露，貝萊德、King Street Capital和Brigade Capital等資產管理公司，正就WeWork的重組方案展開初步討論，有部分甚至支持WeWork申請破產保護及債務重組。

倡導「先買後付」的金融科技及支付公司Affirm公布截至6月底止一季業績，期內收入按年增長22.43%至4.45億美元；虧損按年擴大10.49%至2.05億美元。該公司表明，目前利率環境及消費市場的負面情緒預期會在未來一年內持續，但公司仍預期接下來一年可以扭轉經營虧損，錄得經調整後的經營溢利。

T-Mobile計劃裁5000人 美國電訊業巨頭T-Mobile宣布，計劃裁減大約7%的員工，即相當於約5,000人。該公司解釋，裁員的主因在於吸納新客戶和維持舊客戶的成本「比數個季度前高了很多」；又指擴大高速互聯網和發展其他業務領域的舉動，仍不足以滿足不斷變化的客戶期望。