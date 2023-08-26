摩笛咒港股 最悲落萬二

3個月兩降明年中預測 憂慮內房風險嗌減持 港股連升3日累漲近600點後無以為繼，恒生指數周五再失守18,000點關，收市跌255點或1.4%。跌幅看似不大，危險之處是投行降級潮接踵而至，摩根士丹利及高盛雙雙因應內房風險下調港股目標，其中大摩「摩笛」一吹，即降恒指明年6月目標至18,500點，不僅較6月時預估的21,500點大削近14%，且距離恒指現價僅有500多點上升空間，暗示「有波幅、冇升幅」會是港股新常態，最悲更睇12,200點！

要留意，大摩乃3個月內兩度下調中港股市目標。除了恒指，國指目標亦由7,320點降至6,450點，而外資常用的A股指標滬深300指數，則由4,620點下調至4,000點，並將MSCI中國指數目標降14%，主因預期內地經濟增長放緩。該行提及，由於內地房地產行業、地方政府融資工具、通縮及刺激政策延遲推出，企業面對的盈利壓力將會更大。

高盛削MSCI亞太指數目標 選股方面，大摩最新將互聯網板塊評級由「增持」降至「與大市同步」，以反映企業與政府開支轉趨審慎、地緣政治不明朗困擾半導體行業，以及科網股觸底周期因內地經濟放緩而延遲出現等情況。該行同時因應內房銷售前景疲弱及開發商違約風險升溫，將內房評級由「與大市同步」變為「減持」。

巧合地，高盛繼日前降MSCI中國指數全年盈測後，亦基於內房問題正向亞洲其他地區蔓延，拖累區內盈利和回報，大降MSCI亞太（日本除外）指數多個目標水平，其中3個月目標由540點下調至505點，與指數周四收報的504.18點近乎原地踏步，12個月目標由580點下調至555點。

高盛補充，考慮到內地與亞洲關係密切，故將2023年區域盈利增長預測，「由零增長降至跌2%」，且涉及下調澳洲、香港和馬來西亞的盈利預測。

恒指低位收 網易挫6% 至於恒指昨日低開174點後「由頭跌到落尾」，且以全日最低位17,956點收市，惟全周計，指數仍微升5點或0.03%。港股總成交額按日縮減近20%至約814億元，「北水」則再錄33.86億元淨流入，是連續第5日掃貨。

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