招行首6月撥備前利潤跌2%

招行上半年淨利息收入按年僅增長1.21%至1,089.96億元，淨利息收益率按年跌21點子至2.23%，期內放貸及投資的收益率齊跌。淨手續費及佣金收入按年倒退11.82%至470.91億元，原因是理財產品、基金乃至資產管理方面的收入下降。

房地產不良率升至5.52% 該行提到，活期存款佔比下降，主要是企業資金活化未有明顯改善，居民儲蓄需求保持剛性，全市場呈現存款定期化；展望下半年，銀行存款競爭日趨激烈，定期化或將持續，並透過消費、汽車、綠色、養老金融等提振非利息淨收入增長。

資產質素方面，6月底，招行不良貸款率按半年跌一點子至0.95%，關注類貸款餘額及其佔貸款比率「雙降」，反映地方政府融資平台（LGFV）業務的租賃和商務服務業亦見不良貸款「雙降」。

招行貸款組合較側重零售，6月底零售貸款不良貸餘額及不良率「雙降」，其中小微和信用卡都是「雙降」，按揭不良餘額跌，不良率穩定於0.35%，可是期末按揭貸款餘額按半年縮0.76%，大概又是民眾提前還錢所致。該行上半年貸款餘額僅升5.02%。

不過，房地產業例外，上半年不良貸款餘額按年升27.99%，6月底不良率由去年底4.08%攀至5.52%，佔所有企業不良貸約60%，主要受部分高負債房地產客戶風險暴露影響，之後會加強對房地產和LGFV等的風險防控。