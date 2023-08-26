招行首6月撥備前利潤跌2%
招商銀行(03968)利息收入增長遠遠追不上利息支出，上半年撥備前利潤按年跌2.51%，但撥備減少令純利按年增長9.12%至757.52億元（人民幣‧下同），不派中期息。
招行上半年淨利息收入按年僅增長1.21%至1,089.96億元，淨利息收益率按年跌21點子至2.23%，期內放貸及投資的收益率齊跌。淨手續費及佣金收入按年倒退11.82%至470.91億元，原因是理財產品、基金乃至資產管理方面的收入下降。
房地產不良率升至5.52%
該行提到，活期存款佔比下降，主要是企業資金活化未有明顯改善，居民儲蓄需求保持剛性，全市場呈現存款定期化；展望下半年，銀行存款競爭日趨激烈，定期化或將持續，並透過消費、汽車、綠色、養老金融等提振非利息淨收入增長。
資產質素方面，6月底，招行不良貸款率按半年跌一點子至0.95%，關注類貸款餘額及其佔貸款比率「雙降」，反映地方政府融資平台（LGFV）業務的租賃和商務服務業亦見不良貸款「雙降」。
招行貸款組合較側重零售，6月底零售貸款不良貸餘額及不良率「雙降」，其中小微和信用卡都是「雙降」，按揭不良餘額跌，不良率穩定於0.35%，可是期末按揭貸款餘額按半年縮0.76%，大概又是民眾提前還錢所致。該行上半年貸款餘額僅升5.02%。
不過，房地產業例外，上半年不良貸款餘額按年升27.99%，6月底不良率由去年底4.08%攀至5.52%，佔所有企業不良貸約60%，主要受部分高負債房地產客戶風險暴露影響，之後會加強對房地產和LGFV等的風險防控。
交行盛京淨利息收入跌
交通銀行(03328)上半年按年多賺4.51%至460.39億元，本身較低的淨利息收益率按年跌22點子至1.31%，拖累淨利息收入按年跌3.14%，不派中期息。6月底不良率持平於1.35%，但房地產業按半年升59點子至3.39%，租商服務業則「雙降」。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：