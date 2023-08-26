世茂子企蝕51億 富力盈警 恒大擬下周復牌

世茂建設在上交所發公告，目前生產經營仍正常進行，但房地產市場整體下行，給公司銷售和回款帶來壓力，削弱了經營性現金流，可用於償還債務的貨幣資金規模下降速度較快，整體運轉和償債能力有較大壓力。

更多地產融資政策有望出台，加上現有政策加速落地，市場有望溫和回暖，進而走向良性循環，而公司將繼續落實保交付工作，並優化債務結構，降本增效，以化解流動性危機，恢復和保障生產經營的穩定。不過，「從市場反饋來看，當前購房者置業情緒仍受多個因素影響，如居民收入預期偏弱、房價下跌預期較強、購房者對期房（樓花）爆尾的擔心」。