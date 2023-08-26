世茂子企蝕51億 富力盈警 恒大擬下周復牌
內地樓市不斷尋底之際，發展商業績亦難有起色。還在推進債務重組工作的世茂集團(00813)，旗下內地經營實體之一上海世茂建設公布，截至6月底止上半年再錄股東應佔淨虧損51億元（人民幣‧下同），比去年同期蝕82.99億元收窄。
世茂建設在上交所發公告，目前生產經營仍正常進行，但房地產市場整體下行，給公司銷售和回款帶來壓力，削弱了經營性現金流，可用於償還債務的貨幣資金規模下降速度較快，整體運轉和償債能力有較大壓力。
更多地產融資政策有望出台，加上現有政策加速落地，市場有望溫和回暖，進而走向良性循環，而公司將繼續落實保交付工作，並優化債務結構，降本增效，以化解流動性危機，恢復和保障生產經營的穩定。不過，「從市場反饋來看，當前購房者置業情緒仍受多個因素影響，如居民收入預期偏弱、房價下跌預期較強、購房者對期房（樓花）爆尾的擔心」。
富力地產(02777)發盈警，預期上半年再虧損約49億元，主要由於房地產行業經營環境嚴峻，財務狀況影響市場對內地房地產的情緒，導致確認銷售下降，加上人民幣兌美元貶值導致匯兌虧損所致。
碧桂園擬延債權人表決時間
中國恒大(03333)於昨晚公布，已履行各項復牌指引，董事會認為公司有足夠業務運作和足夠價值的資產支持營運，擬股份下周一復牌，又提到上半年賣樓回款271億元。
同樣「債可敵國」的碧桂園(02007)正化解債務風險，為增加勝算，針對旗下一筆涉餘額39億元境內債的展期方案，據報臨時向債權人公告延長表決時間，由昨晚10時改為下周四晚10時。
碧桂園更向國企同業中國海外發展(00688)出售聯營廣州利合的26.67%股權，總代價約12.915億元。該聯營持有從事建築裝飾及裝修業務的廣州世佳，碧桂園透過出售事項所得款項主要擬用於碧桂園保交樓等項目建設開支。
龍湖遭降評級 憂淪垃圾債
市場對內房企業的恐慌不絕，民營「優等生」龍湖集團(00960)昨日被國際信貸評級機構穆迪下調信用評級至投資級別最低的「Baa3」，甚至再為評級進行評估，意味之後或進一步下調評級，淪為「垃圾債」。穆迪直言，龍湖改善經營業績和恢復融資能力存高度不確定性。
反觀國營地產商表現仍亮麗，越秀地產(00123)半年按年多賺27.54%，純利21.77億元，派中期息每股23.2港仙，按年下降27.27%。該企決定維持今年合約銷售目標1,320億元不變，甚至有信心超額完成。
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