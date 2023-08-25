屯門寶田商場意向價降至8.8億

科達地產湯君明持有的屯門寶田商場，透過代理以意向價8.8億元放售，較去年11月放盤價調低約2,000萬元。

中原（工商舖）寫字樓部周浩然表示，該物業鄰近新盤NOVO LAND，放售部分包括高4層商場連62個露天泊車位，總樓面面積約89,437方呎，以現狀形式出售。現時商場地下部分交吉，1至3樓全數租出，整體每月租金約260萬元，而地下多個舖位與租客洽商中，相信日後悉數舖位租出，每月租金收入可上調至約300萬元，若以意向價成交，新買家可享租金回報率約4厘。

灣仔舖每呎7萬獲洽購 有消息指，由資深投資者黎永滔或有關人士持有的灣仔軒尼詩道418至430號地下2A號舖，建築面積約550方呎，獲買家出價約3,980萬元連租約洽購，呎價逾7萬元。該單位月租收入約12.5萬元。

此外，市傳有投資者放售港島中環中心約35個車位，叫價460萬元起，較約4年前同類成交價低約三成。現時該廈車位租金約6,000至7,000元。