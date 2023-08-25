新盤概況：維港滙系列年內沽213伙
專才購買力推動新盤銷情，信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列，今年累沽213伙，該類買家佔逾七成。
信置執行董事田兆源表示，項目今年成交金額超過48億元，開售至今累沽1,026伙，套現逾166.8億元。而項目II期及III期已發信通知買家收樓，該兩期會所配備24小時健身室、室外泳池及室內籃球場等。
凱柏峰III超購13倍
發展商亦指出，已經入伙的維港滙I租賃交投活躍，8月已錄約36宗同類成交，至今累錄超過100宗，最高實用呎租近70元。租客不少為投資銀行及金融界別人士，包括內地及國際專才。
親海駅II明發售35戶
長實集團(01113)油塘親海駅II同於明日發售項目最後35伙，集團銷售經理陳詠慈表示，認購登記於今日截止，銷售單位包括28伙複式兩房戶，折實售價798萬元起。
海茵莊園單日賣兩單位
已屆現樓的九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園銷情穩定，集團助理總經理陳淑芳表示，項目昨再沽兩伙，包括2座26層A7室，實用面積289方呎，成交價495.7萬元，呎價約17,152元，開售至今累沽824伙，套現約48.5億元。該盤昨開放2座25樓D1室經改動連裝修示範單位，實用面積287方呎，一房間隔，以日式襌風設計。
遠洋集團(03377)銷售及市場事務總監張詩韻稱，旺角千望完成交樓，累售62伙，總成交額逾3.55億元，平均成交呎價近2.4萬元。
新盤特色戶受追捧，永泰地產(00369)的屯門OMA by the Sea昨沽出2座2樓及2樓之上層Duplex D室複式戶，實用面積1,611方呎，附設25方呎平台及757方呎花園，以2,820萬元連兩個車位成交，呎價約17,505元。
另嘉里建設(00683)跑馬地THE ASTER昨推新價單共20伙，實用面積619至698方呎，折實1,623.8萬元起，呎價約26,074至32,123元。同時推出全新180天備用一按貸款付款計劃、代繳印花稅及價值10萬元家具套餐優惠。
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