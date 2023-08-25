新盤概況：維港滙系列年內沽213伙

信置執行董事田兆源表示，項目今年成交金額超過48億元，開售至今累沽1,026伙，套現逾166.8億元。而項目II期及III期已發信通知買家收樓，該兩期會所配備24小時健身室、室外泳池及室內籃球場等。

凱柏峰III超購13倍

發展商亦指出，已經入伙的維港滙I租賃交投活躍，8月已錄約36宗同類成交，至今累錄超過100宗，最高實用呎租近70元。租客不少為投資銀行及金融界別人士，包括內地及國際專才。