藍籌屋苑低價不斷

嘉湖每呎險守8千 美孚輸150萬 本港二手樓市淪陷，藍籌屋苑價格持續下試低位，天水圍嘉湖山莊套三房單位，成交呎價險守8,000元水平，料屬該盤今年新低。荔枝角美孚新邨同類型大單位累減逾200萬元後售出，原業主持貨不足5年，連使費估計損失共約150萬元。

中原文家輝表示，嘉湖山莊景湖居4座中層A室，實用面積約635方呎，開價590萬元，最近累劈至530萬元，外區上車客睇樓半年，終以510萬元購入，呎價約8,031元創屋苑今年最平。其實該屋苑兩房單位做價亦早已跌穿「4球」。

九龍指標屋苑再錄蝕讓。香港置業吳志輝表示，美孚新邨4期百老匯街85號高層A室，實用面積約751方呎，附裝修，去年7月開價1,100萬元放售，近日市靜，減價至880萬元易手，成交呎價約11,718元。單位於2018年12月購入，帳面貶值20萬元，估計另要損失逾百萬元裝修及入市使費。

第一城鬆綁貶23% 沙田第一城連續兩日出現虧蝕個案，蝕幅進一步擴大。利嘉閣馮澤源稱，屋苑41座高層E室，實用面積約284方呎，剛售441萬元，呎價約15,528元，約3年帳蝕129萬元，貶值幅度近23%。蝕幅料屬近年最大。

細價樓做價跌勢加劇。28天置物業黃瑞麟指，元朗麗虹花園2座高層F室，實用面積約339方呎，開價400萬元，減至324.8萬元沽，低估價約19.2%，呎價約9,581元，新買家為已取得身份證的內地客，單位約3年帳面跌價約18.8%。

麗寶高位冧四成 屯門置樂三寶繼續「2字頭」有交易，做價較高位跌逾40%。祥益盤嘉茵表示，麗寶大廈低層D室，實用面積約238方呎，減價至235萬元，獲年輕上車客以八成樓按入市，呎價約9,874元。資料顯示，2018年期間該廈做價曾高達403萬元。

至於過往價格「硬淨」的港島樓，情況亦相若。中原周世康稱，灣仔灣景中心大廈C座極高層8室兩房戶，去年10月叫價800萬元，二手市況淡靜，調低叫價至730萬元，終售603萬元，累減197萬元或約25%，呎價約16,891元。原業主持貨約6年帳蝕57萬元，是次較對上2021年8月的同類型單位成交，跌價約23%。

近期二手成交個案