簡訊一覽
●藍月亮集團(06993)上半年虧損1.67億元，比去年同期虧損擴大12.48%，繼續不派息，期內以人民幣計值的銷售額按年降約16.3%，原因之一涉及向若干大客戶給予額外折扣以鼓勵提前現金結算，從而優化集團的應收款項餘額。
●中糧家佳康(01610)公布，上半年生物資產公允價值調整後的股東應佔虧損達4.69億元（人民幣‧下同），每股基本虧損0.1099元，不計則賺1.84億元，按年虧轉盈，不派中期息。
●中國建築國際(03311)上半年營業額按年增2.41%至551.1億元，毛利率亦升至15.7%，刺激純利增15.1%至48.48億元，派中期股息每股27.5仙，亦多14.58%。
●中國中免(01880)上半年收入按年增長29.68%至358.58億元（人民幣‧下同），惟純利按年微跌1.63%至39.07億元，原因是毛利率按年下跌3.34個百分點至29.99%之際，銷售及推廣費用按年升1.05倍至50.45億元。中免維持不派中期息。
●平安好醫生(01833)公布，上半年虧損2.44億元（人民幣‧下同），比去年同期虧損4.62億元收窄47.1%，每股虧損0.23元，經調整淨虧損2.49億元，亦按年縮窄41.72%，不派中期息。期內，收入22.22億元，按年下跌21.5%。
●先施錶行(00444)表示，經與核數師進一步討論及根據目前可得資料，預期截至3月止財年錄得虧損淨額不少於約2.75億元，較此前披露的未經審核虧損淨額1.85億元有所增加，亦比去年同期虧損淨額擴大至少約75%。該公司股份續停牌。
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