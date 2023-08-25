瑞聲首6月少賺57% 股價跌

上半年收入為92.18億元，按年下跌2.04%，毛利率按年跌4.87個百分點至14.06%。公司解釋，主要是由於今年首季全球智能手機市場需求仍舊疲弱，以及毛利率相對較低的業務收入佔比提升，但次季的毛利率已顯著優於首季。

聲學業務收入挫兩成 業績公告指，聲學業務收入為33.23億元，按年減少19.87%，主要由於上半年全球智能手機市場需求恢復不及預期，導致出貨量仍舊按年下滑。毛利率為25.49%，按年下降1.73個百分點，主要由於首季Android市場疲弱導致出貨量下降，以及其造成的單位成本升高。

光學業務收入為17.71億元，按年減少4.38%，主要由於第一季市場需求疲弱及單價承壓所致，次季收入及毛利率按季顯著改善，主要由於出貨量隨市場需求提升，以及單價競爭趨緩。

至於電磁傳動及精密結構件業務收入為36.19億元，按年增長23.42%，其中電磁傳動業務穩中有升，同時得益於智能手機金屬中框業務以及手提電腦業務快速發展。該合併分部毛利率為19.26%，按年降低1.15個百分點。