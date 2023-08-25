恒安半年純利減4% 毛利率料續改善

受累原材料價格上漲，該企上半年毛利率按年縮減4.2個百分點至31%，不過管理層表示，紙巾主要原材料的木漿價格在第二季已開始向下，且木漿價格回落的影響逐步反映在紙巾業務成本上；又料木漿價格未來半年到一年維持在現價水平，因此相信毛利率下半年持續改善。

該企上半年總收入升8.96%，至約122.04億元。其中，3大核心業務板塊，即紙巾、衞生巾及紙尿片業務，按年升15.09%至110.54億元。然而，紙巾分部利潤卻按年勁跌逾九成八，至僅餘518萬元，主要由於消耗高成本木漿庫存需時所致。

提升品牌 推高端產品 執行董事及行政總裁許清流昨指，不論國際或者內地品牌都很「卷」（過度競爭），直言有些新興品牌不太看重利潤，為傳統品牌帶來壓力。衞生巾產品向來難減價，嬰兒紙尿布本身亦受出生率下降等拖累，反觀成人紙尿布料受惠人口老化。執行董事及財務總監李偉樑補充，3大業務面臨不同程度的競爭，但公司會繼續專注品牌提升的投入，及推出高端產品。

業績報告提到，下半年在俄烏戰爭膠着及世界主要央行延續緊縮貨幣政策的影響下，全球經濟前景蒙上衰退陰霾，內地經濟發展也面臨壓力，但預期內地將繼續推出穩經濟及擴大內需的政策和措施，支持經濟及消費市場復甦。許清流補充，內地經濟放緩對公司業務直接影響相對少，因大部分產品都是生活必需品，故對未來業務審慎樂觀。