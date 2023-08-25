英偉達料本財季收入1248億 再破頂

一眾科技企業爭相添置圖像處理器（GPU）晶片操練人工智能（AI）應用，中國公司又連忙在美國收緊技術封鎖前搶購，GPU巨頭英偉達（Nvidia）再交出鼓舞人心的業績指引，預期10月底止第三（本）財政季度收入將攀至160億美元（約1,248億港元）的新高（約上下範圍2%），即按季升18.45%，按年飆1.69倍，比市場預期高近三成，直逼前年全年，造就股價周四早段首度突破500美元大關。

7月底止上財季業績也是股價再創高峰的主要原因，收入135.07億美元，歷史性地首次超越發明晶片的英特爾（Intel），按年飆1.01倍，按季也飆87.8%，比公布當日讓股價狂飆逾兩成的指引再高逾兩成；經調整毛利率擴至71.17%，經調整純利為27.13億美元，市場也完全不在意它其實仍按年跌21.2%。

黃仁勳：AI競賽已開跑 收入爆升，原因不外乎是AI晶片所屬的數據中心分部錄得生意額按年升1.71倍至103.23億美元，按季亦飆1.4倍。行政總裁黃仁勳說的明白：「期內，主要雲服務商宣布大量採購H100組建AI基建。領先的企業IT（資訊科技）系統和軟件公司亦把英偉達的AI（技術）滲入每個行業。採用生成式AI的競賽已經開跑。」英偉達的AI不只是一塊晶片，還有網絡技術「Mellanox」和軟件「CUDA」相輔相成，因此AMD之前也強調有軟件配搭「MI300」。

遊戲分部收入按年止跌 另一亮點是遊戲分部收入按年計止跌，財務總監克雷斯解釋，主要是銷售渠道的庫存正常化後，有「GeForce RTX 40」系列GPU需求推動。4大分部中唯一收入按季下跌者乃自動駕駛，原因是汽車的需求減少，「尤其在中國」。

克雷斯稱，上財季數據中心分部收入的中國佔比「處於20至25%的歷史區間」，但以英偉達的產品暢銷全世界，不預期美國政府對公司的數據中心GPU加強出口限制，會對財務業績有即時重大影響，問題是長遠來說會令美國產業永久失去一個在全球最大市場之一領先的機會，「現時的規管正起到（當局）想要的效果。」

另外，她預期，直至明年為止，旗下產品的供應會逐季增加，AI晶片需求的能見度今明兩年都明朗，英偉達會與供應夥伴合作增加產能。

英偉達季度業績概覽