人幣國際支付佔逾3%

史上次高 續排全球第5 匯價連升3日 金磚國家峰會正在南非舉行，成員國會否推出「新板斧」推翻美元霸權，成為市場關注重點。就在此時，環球銀行金融電訊協會（SWIFT）最新發表的報告顯示，7月人民幣交易使用比重增加至3.06%，是繼2022年1月後再次錄得逾3%的佔比，屬史上第二次之餘，亦是連升6個月，維持全球第5大活躍貨幣的排名。另邊廂，有「金磚銀行」之稱的新開發銀行（NDB）稱，該行擬增加非美貨幣借貸比率至30%，惟不代表是「去美元化」。

SWIFT的報告提及，人民幣7月於跨境貿易融資貨幣的市場份額達4.57%，按月上升0.37個百分點，排全球第3位。

美元佔46%新高 歐元反降 之不過，其「對家」美元於7月的交易佔比亦穩步上揚，更升至46.46%的紀錄新高，再度蟬聯第一，而6月佔比則為42.02%。歐元緊隨其後排第二，惟7月使用佔比下降至24.42%，較6月的31.25%大幅下降6.83個百分點。另排第3位的英鎊使用比重由6月的6.88%上升至7.63%；日圓最新佔比則為3.51%，較6月上升0.15個百分點。

分析認為，以外貿企業的角度來看，人民幣在貿易結算中佔比持續上升，有助出口企業規避外匯匯兌風險和損失。據報巴西向阿根廷提議，巴西出口至阿根廷的商品要有人民幣作擔保，巴西財長阿達對外指，此舉將有利兩國之間的商品貿易。

金磚銀行擬谷本幣借貸 值得留意是，除了人民幣日益崛起之外，新開發銀行亦大力推動各成員國使用其他非美貨幣。前巴西總統、現任新開發銀行行長羅塞夫日前在出席金磚國家峰會時稱，該行擬開始以南非及巴西貨幣提供貸款，減少依賴美元，並料今年提供80億至100億美元貸款，目標是透過當地貨幣發放的貸款佔該行放貸規模的30%。

雖然有意見認為，一眾金磚國家仍面臨貿易失衡的問題，因觀乎所有金磚國家都以中國為主要貿易夥伴，彼此之間的貿易僅佔少數，所以發展「金磚國家貨幣」的基礎仍脆弱。香港金管局總裁余偉文昨則指，任何貨幣要獲得廣泛接納為儲備貨幣，先決條件是要有強勁經濟基本面、深厚且流動性強的資產市場以及健全的機構，而近年市場部分發展趨勢是值得討論。

人民幣匯價周四繼續反撲，離岸人民幣兌每美元曾高見7.2669，在岸價亦曾見7.2681，收報7.2777，按日升146點子，連升3日。

大行憂人仔今季貶至7.7 美資大行美銀最新報告認為，近期人民幣疲弱主因缺乏財政支持的刺激措施支撐內需，導致股市和房地產價格下跌、資金外流；倘若中央政府於9月中之前未有刺激措施出台，人民幣兌每美元在第三季餘下時間將跌穿7.4水平，且有跌向7.7的風險。

另一美資高盛指，中國人民銀行不大可能如2015至2016年般拋售美債，來捍衞人民幣，因內地不願意看到外匯儲備大跌，意味中國外匯管理局對美債等其他全球資產的溢出效應今次應會較細。

人民幣佔全球支付貨幣份額