新奧首6月核心利潤少5%

業績倒退，原因是佔比最大的天然氣零售業務，上半年收入按年倒退3.62%至292.17億元，溢利按年下跌7.47%至29.22億元，就算資金青睞的綜合能源業務收入和溢利雙雙按年增長三成，也抵銷不了。

下調燃氣銷量指引 究其原因，主要是天然氣零售銷售量按年下滑6.91%，把全年銷量指引由原先增長10%以上，改為跌少於5%。主席王玉鎖稱，內地疲弱令整體零售氣量「極具承壓」，「工業客戶氣量需求明顯不足」。

另一方面，儘管當前國際天然氣現貨及中遠期期貨價格俱已回落至俄烏戰爭前水平，但長期進口合約計價有滯後，內地天然氣進口成本仍高企。

王玉鎖評論道，大企業景氣度之修復好過中小企業，民企信心仍有待提升，經濟回升基礎仍需鞏固。