中信行半年淨息差收窄 光行不良貸款率升

中信行和光行上半年俱見淨利息收入和非利息淨收入「雙降」，淨息差（淨利息收益率）分別為1.85%及1.82%，跌14點子及24點子。

資產質素方面，6月底止，中信行不良貸款率按半年降6點子至1.21%，反映地方政府融資平台（LGFV）業務的租賃和商業服務業按半年急降1.4個百分點至0.76%，但房地產業按半年升2.21個百分點至5.29%。光行不良率升5點子至1.3%，租商服務業跌，房地產則升至4.22%。

建行料房貸利率仍受壓 究竟銀行賺息生意後市如何，建行首席財務官生柳榮指，貸款重定價多在上半年，下半年淨息差受貸款市場報價利率（LPR）下調之影響相對較小，預料可與存息下行大致相互抵銷，但存息下調的效果更多體現在明年，實際降幅或小於掛牌利率。

就中國人民銀行早前提到按市場化原則重新商定既有按揭之利率，他說，相關細則仍未公布，各銀行仍在溝通，目前較難測算，整體而言料會有下行壓力。談及上半年居民提前償還按揭令按揭業務餘額萎縮，副行長李運稱，近幾個月提前還款需求已趨穩定。

建行股價昨日反覆升0.48%。有大行認為環境如此艱難，建行已有穩定表現，惟這樣說的美銀證券仍降建行盈利預測，目標價降至6.3港元。滙豐環球研究維持建行目標價於6.8港元，但關注企業貸款增長較快。