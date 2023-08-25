產經

惠譽降碧服評級至垃圾級

碧桂園的信用壓力對碧服的品牌聲譽會帶來潛在影響。 碧桂園的信用壓力對碧服的品牌聲譽會帶來潛在影響。
碧桂園的信用壓力對碧服的品牌聲譽會帶來潛在影響。
內房排山倒海式的盈警潮未止，合景泰富(01813)預期上半年恐蝕不多於99億元（人民幣‧下同），同時降級潮亦未斷！陷入債務危機的民營房企龍頭碧桂園(02007)早前預告上半年最多蝕550億元，已遭多家投資銀行狠削目標價兼降級，更拖累板塊連日慘遭洗倉。
現時連同系的碧桂園服務(06098)亦遭殃，國際信貸評級機構惠譽出手下調碧服的長期發行人違約評級至「BB+」，即跌入非投資類或俗稱為「垃圾」級別。
國壽：內房債佔比不足0.2%
碧桂園及碧服周四股價昨均隨大市反彈一成，後者更重上8港元大關收市，但惠譽表明，已將碧服評級列入負面評級觀察名單，而這次降級主要反映碧服的增長、品牌聲譽、盈利能力和融資渠道，可能因姊妹公司碧桂園的流動性壓力上升而造成負面影響。以去年底止計，碧桂園的開發項目佔碧服收費管理面積的48%，因此惠譽已將碧服今明兩年物管收入增速調降至7%和4%，主要預期碧桂園的銷售增速和項目交付或將放緩。
惠譽進一步解釋，碧服現有客戶更換物管公司的可能性較低，但碧服的新增第三方合同速度或放緩，將削弱其中期盈利能力，換言之，碧桂園的信用壓力對碧服的品牌聲譽仍會帶來潛在影響。近周另外兩大國際信貸評級機構標普及穆迪亦甚為關注碧桂園風險，尤其是穆迪，本月兩度急降碧桂園企業家族評級至「Caa1」，顯示該企違約機會很高。
遠洋集團(03377)一邊打定輸數指附屬遠洋控股中國無法在30天寬限期找數，另一邊自揭上半年虧損183.09億元，有份持有遠洋集團近三成股份的中國人壽(02628)管理層昨強調，遠洋股份屬財務投資，會督促遠洋竭盡所能平穩經營和化解風險。
不過，國壽沒有回應會否減持遠洋，僅表示相關投資項目對集團總投資資產的影響不大。關鍵是國壽在房企全口徑持有的敞口有限，當中涉及房企股票敞口佔總資產不到0.4%，內房債券敞口比例低於0.2%等。
恒大物業溢利漲 資不抵債
值得留意是，遠洋昨晚公布，因需額外時間落實業績，原定昨日舉行的董事局會議將延遲至下周三舉行。中國恒大(03333)旗下恒大物業(06666)雖交出核數師不發表審核意見的上半年業績，期內純利7.81億元，按年升逾四成，但資產總值76.12億元，仍少於負債總額的約83.6億元，繼續出現權益虧絀7.48億元，即資不抵債。
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