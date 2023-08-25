惠譽降碧服評級至垃圾級

國壽：內房債佔比不足0.2% 碧桂園及碧服周四股價昨均隨大市反彈一成，後者更重上8港元大關收市，但惠譽表明，已將碧服評級列入負面評級觀察名單，而這次降級主要反映碧服的增長、品牌聲譽、盈利能力和融資渠道，可能因姊妹公司碧桂園的流動性壓力上升而造成負面影響。以去年底止計，碧桂園的開發項目佔碧服收費管理面積的48%，因此惠譽已將碧服今明兩年物管收入增速調降至7%和4%，主要預期碧桂園的銷售增速和項目交付或將放緩。

惠譽進一步解釋，碧服現有客戶更換物管公司的可能性較低，但碧服的新增第三方合同速度或放緩，將削弱其中期盈利能力，換言之，碧桂園的信用壓力對碧服的品牌聲譽仍會帶來潛在影響。近周另外兩大國際信貸評級機構標普及穆迪亦甚為關注碧桂園風險，尤其是穆迪，本月兩度急降碧桂園企業家族評級至「Caa1」，顯示該企違約機會很高。

不過，國壽沒有回應會否減持遠洋，僅表示相關投資項目對集團總投資資產的影響不大。關鍵是國壽在房企全口徑持有的敞口有限，當中涉及房企股票敞口佔總資產不到0.4%，內房債券敞口比例低於0.2%等。